РИАМО – 5 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла «постыдное и аморальное» решение, не допустив оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан, сообщает в понедельник Газета.ru.

Ранее комиссия МОК отказала в приглашении на Олимпийские игры в Южной Корее 15 россиянам, которые ранее пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», - написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, именно суд принимает окончательное решение, но «сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом».

«Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту», - подчеркнул премьер.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.