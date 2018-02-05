РИАМО - 5 фев. На гидротехнических сооружениях (ГТС) озера Сенеж в Подмосковье закончили аварийно-восстановительные работы, капремонт ГТС начнется в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Озеро Сенеж – самое крупное и одно из красивейших озер Подмосковья, расположенное к северу от Солнечногорска в 49 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Площадь акватории озера составляет около 9 квадратных километров, а глубина доходит до 7 метров. Воду озера удерживает на необходимом уровне земляная дамба длиной 1450 метров и шириной от 14 до 18 метров. Гидротехнические сооружения озера Сенеж летом 2017 года перешли из федеральной в собственность Московской области и переданы в оперативное управление ГКУ «МОС АВС».

«За три месяца «МОС АВС» привела гидротехнические сооружения озера Сенеж в работоспособное состояние, которое позволило гидроузлу нормально функционировать и предупредить возможные аварийные ситуации. Произведены замена и частичное строительство элементов шлюзовых объектов, укрепление и необходимый ремонт зданий гидроузла, также проведена расчистка территории от кустарников, мелколесья и мусора, очистка канала от ила», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он добавил, что также была проведена частичная замена поврежденных элементов ледозащиты верхового откоса, обеспечен подъезд к сооружениям и водоему обслуживающих транспортных средств.

Аверкиев отметил, что проведенные работы позволили значительно повысить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений и снизить риск возможных нештатных ситуаций.

Также произвели замену оборудования, которое поможет поддерживать проектный уровень воды в водохранилище, безаварийно пропускать паводковые воды и снизить нагрузку на дамбу. Удалось остановить разрушение земляной плотины, которая является основанием единственной автомобильной дороги, связывающей Солнечногорск, деревню Тимоново и 20 приписанных к деревне СНТ и воинских частей.

Работа по укреплению и восстановлению плотины позволила обезопасить от затопления территорию населенных пунктов Загорье, Вертлино, Осипово, Новое, Сергеевка и 11 приписанных к ним СНТ.

Гидротехнический комплекс готов к проведению капитального ремонта. Капремонт ГТС озера Сенеж планируется полностью закончить к концу 2018 года.