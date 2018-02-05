РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жители ЖК «Кореневский форт» в поселке Красково Люберец жалуются на сугробы во дворах, они мешают движению спецтехники и скорой помощи, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Жители ЖК «Кореневский форт» поселка Красково Люберец обращают внимание на неудовлетворительную работу управляющей компании «Комфортжилсервис». Она плохо чистит снег во дворах. Из-за этого буксуют автомобили спецтранспорта, например, скорая медицинская помощь тратит драгоценное время на то, чтобы проехать», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что жители ЖК «Люберцы-2015/16/17» обращают внимание Раменского РОАД «Мосавтодор» на необходимость своевременной уборки улиц Вертолетной и Барыкина. Также они просят рассмотреть возможность при прохождении грейдера делать отвал не в сторону припаркованных автомобилей, а в противоположную.

«От жителей восточной части Люберец поступают обращения с просьбой привести остановочные павильоны и торговые объекты к новому архитектурному облику. У дома №19 по улице Южная необходимо эвакуировать бесхозный автомобиль. На доме №18/2 по улице Смирновская необходимо закрасить надпись, рекламирующую запрещенную курительную смесь. У дома №9 по улице Строителей необходимо провести опиловку аварийного дерева», – отметил Ружицкий.

По его словам, жалобы на отсутствие освещения поступают от жителей Малаховки и Краскова. В Малаховке – это улице Больничная, на пересечении 1-й и 2-й Первомайской с улицей Мичурина. В Краскове – это Осавиахимовский проезд.

«Все замечания и просьбы жителей отправлены в соответствующие управления администрации в работу. За прошлую неделю в поселке Томилино на улице Гаршина, у дома №9А, корпус 7 рабочие выкорчевали и убрали пни. На улице Куракинской, у дома №5 у Совета ветеранов убран снег. В Малаховке на Быковском шоссе, у домов №№28 и 29 убраны порубочные остатки», – заключил Ружицкий.