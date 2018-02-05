РИАМО - 5 фев. Движение осложнилось на участке дороги около дома в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском районе Подмосковья, где ранее взорвался баллон с газом, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На месте происшествия работает полиция. Автомобилистов просят уступать дорогу правоохранителям, которые изучают место ЧП.

Полиция оградила вход в здание, повсюду валяется стекло от разбитых в результате взрыва окон. На огражденном пространстве на снегу лежат обрывки одежды и вещи из квартиры.

Сейчас место происшествия изучают спасатели, кроме того там находятся скорая и реанимация.

В понедельник в Ленинском районе Московской области в одной из квартир ЖК «Бутово Парк» произошел хлопок газового баллона. От взрывной волны пострадали четверо мужчин, их госпитализировали.

По факту взрыва ГСУ СК России по Московской области и прокуратура Подмосковья уже начали проверки.

Взрыв в жилом доме. ВИДЕО >>