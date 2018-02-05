РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Два электропоезда Рижского направления МЖД, которые следуют от Подольска в сторону Москвы, задержали на 20 минут в понедельник вечером, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент (вечером 5 февраля – ред.) на Рижском направлении МЖД задержаны электропоезда. На 20 минут опоздают поезда №№6376 и 6375, которые следуют от платформы «Львовская» до станции «Нахабино»», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электропоезда, следующие по Рижскому направлению в понедельник, задерживаются по техническим причинам.