РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Детский спектакль «Муха-Цокотуха» Московской областной филармонии покажут 15 февраля на сцене Дворца культуры Люберец, сообщается на сайте филармонии.

«Пятнадцатого февраля в Люберецком Дворце культуры в рамках детского музыкального абонемента Московской областной филармонии состоится показ спектакля «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром». В спектакле разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. Начало в 13:30», – говорится в сообщении.

Во время спектакля гостями на именинах Мухи-Цокотухи станут различные насекомые, которые принесут музыкальные, танцевальные и песенные подарки. В ходе спектакля дети познакомятся с произведениями Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского. Также присутствующие услышат знаменитый «Свадебный марш» Мендельсона, обработки народных песен и популярные мелодии из кинофильмов и мультфильмов в исполнении Оркестра Насекомых (оркестр народных инструментов). Дети примут активное участие в развитии сюжета и помогут освободить Муху.

Режиссером спектакля выступил Дамир Бахтиев. Произведения будет исполнять Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», художественным руководителем которого является Дарья Волынская.