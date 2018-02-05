РИАМО – 5 фев. Теперь представители малого бизнеса могут открыть расчетный счет в Сбербанке бесплатно, для этого нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка, кроме пакета «Легкий старт», в который уже входит эта опция, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными. Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг «Легкий старт». Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчетного счета», — сказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию «Приведи друга», которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключенных пакетов услуг.

Более подробную информацию о пакетах услуг для малого бизнеса и акции «Приведи друга» можно узнать на сайте Сбербанка.