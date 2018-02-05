РИАМО - 5 фев. Москва и Подмосковье лидируют по количеству участников во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», сообщил журналистам в понедельник министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

В этом году XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 10 февраля. Центральной площадкой выбрали - Тульскую область.

«Среди лидеров (по числу участников в «Лыжне России» - ред.) у нас Москва, Московская область, Красноярский край, Татарстан, Челябинская, Саратовская, Свердловская, Тверская области», - сказал Колобков.

Он подчеркнул, что число участников с каждым годом растет. В 2002 году в «Лыжне России» участвовали 30 регионов, в этом году ожидается участие 73 регионов.