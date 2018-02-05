РИАМО - 5 фев. В акции «День открытых девере» 10 февраля примут участие более 450 управляющих компаний из 59 муниципалитетов Подмосковья, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция Московской области опубликовала на своем официальном сайте список УК, подтвердивших свое участие в «Дне открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» 10 февраля 2018 года.

«Список будет ежедневно пополняться и актуализироваться. На сегодняшний день о своем желании присоединиться к акции сообщили свыше 450 управляющих организаций из 59 городских округов и муниципальных районов Подмосковья», - сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.

По его словам, все жители Подмосковья смогут посетить свою управляющую организацию в выходной день в удобное время. Мы рекомендуем проводить акцию с 10 до 15 часов. В мероприятии примут участие все государственные жилищные инспекторы Московской области.

Инспекторы вместе с сотрудниками УК проведут прием жителей, ответят на вопросы и постараются помочь в решении жилищно-коммунальных проблем. Основной тематикой Дня открытых дверей 10 февраля станет создание и деятельность советов многоквартирных домов.

«Список управляющих компаний, которые проведут прием жителей в ближайшую субботу, можно найти на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «День открытых дверей в управляющих компаниях» по адресу: http://gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/den-otkrytykh-dverey-v-upravlyayushchikh-kompaniyakh/», - уточняется в сообщении.

Список участников акции обновляется ежедневно по мере поступления новых заявок. Здесь же управляющие организации могут найти форму регистрации. Ее необходимо направить прикрепленным файлом на электронный адрес: dod@mosreg.ru. Заявки принимаются по 8 февраля включительно.