РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 фев. В подмосковном Дзержинском количество спортсменов, занимающихся в трех муниципальных школах в 2017 году, сократилось на 45 человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник отдела спорта Дмитрий Воякин.

«Количество воспитанников спортивных школ сократилось в 2017 году. В 2016 году три муниципальные спортивные школы посещало 1 709 человек, а в 2017 году – 1 664», – сказал Воякин.

Он добавил, что в школе «Союз» занимаются 652 спортсмена, в спортшколе «Орбита» – 697 человек, ну а в школе «Орбита – Юниор» – 315.

Глава Дзержинского Виталий Панаморенко поручил планомерно увеличить количество учеников в спортшколах.