РИАМО - 5 фев. Отмена платы за парковку в период снегопада не имеет смысла, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла», - сказал собеседник агентства.

Ранее жители Москвы обратились к мэру столицы с предложением сделать бесплатными парковочные места на время снегопада, если они не расчищены.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.