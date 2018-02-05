РИАМО - 5 фев. Мособлдума подготовит и рассмотрит обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, касающееся изменения режима использования территории в границах сельского поселения Бородинское, где из-за статуса объекта культурного наследия затруднены работы по обеспечению жителей сотовой связью и интернетом, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Ранее в Мособлдуму обратился совет депутатов сельского поселения Бородинское. 19 марта 2012 года был принят приказ министерства культуры РФ «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», характера ее использования и ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству». При этом в 22 населенных пунктах, где проживает 97% населения Бородинского, были введены особые режимы и запреты на использование территорий.

«Мособлдума подготовит обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому по вопросу изменения режима использования территории в границах сельского поселения Бородинское. Соответствующий документ планируется рассмотреть 7 февраля на заседании комитета по вопросам образования, культуры и туризма. Обращение планируется вынести на рассмотрение регионального парламента в течение февраля», - отмечается в сообщении.

Мособлдума предлагает рассмотреть возможность изменения режимов использования территории. Речь идет только о реализации прав и законных интересов жителей сельского поселения Бородинское.

Так, в Бородинском существуют ограничения на установку вышек сотовой связи, прокладку оптоволоконного кабеля, что препятствует обеспечению услугами современной связи, подключению к сети интернет и, как следствие, ограничивает жителей в доступности государственных услуг.

Также вызывают трудности работы, связанные с газификацией населенных пунктов, строительством новых инженерных сооружений, необходимых для поддержания надлежащего уровня жизни людей, социальных и инфраструктурных объектов, что связано с консервацией земель в границах деревень и поселков.

В связи с этим Мособлдума планирует подготовить соответствующее обращение.