РИАМО – 5 фев. В России необходимо создать единое удостоверение многодетной семьи, благодаря которому членам таких семей станет проще посещать различные учреждения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко.

В понедельник в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол на тему: «Проблемы многодетных семей России и пути их решения».

«Единого образца удостоверения многодетной семьи нет. Если раньше многодетная мама могла взять с собой маленькую «корочку», то сейчас она должна получить некую справку , которую нужно постоянно подтверждать. Вопрос о выдаче простого единого удостоверения многодетной семье облегчит бытовые условия доступа семей к музеям и прочее», - сказал Ткаченко на круглом столе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов сообщил, что в России может появиться определение многодетной семьи на федеральном уровне, в настоящее время каждый регион самостоятельно определяет критерии этого понятия.