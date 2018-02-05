РИАМО – 5 фев. У многодетных семей в России может появиться право самостоятельно выбирать определенный день для бесплатного посещения музеев, в настоящее время многие музеи сами устанавливают соответствующие даты, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

В понедельник в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол на тему: «Проблемы многодетных семей России и пути их решения».

«В министерстве культуры установили, что многодетная семья имеет возможность один раз посещать музей (на льготной основе - ред.), и большинство музеев установило конкретный день, а он не всегда удобен. Возможно, нужно внести поправку, чтобы каждая семья выбирала определенный день», - сказал Кутепов.

Ранее он сообщил, что понятие «многодетная семья» может появиться в России на федеральном уровне. В настоящее время каждый регион самостоятельно определяет критерии понятия о многодетной семье.