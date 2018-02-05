РИАМО - 5 фев. В поселке Поварово подмосковного Солнечногорска полицейские задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе обыска по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, карабин, обрез ружья, ружье, сигнальный пистолет и 243 патрона различного калибра», - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы изъятый пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрела, патроны являются боеприпасами и также пригодны для производства выстрела. Остальные изъятые предметы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.