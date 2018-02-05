РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В подмосковном Подольске 930 сотрудников коммунальных служб убирали последствия снегопада во дворах и скверах округа в ночь на понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Московской области с 3 февраля практически непрерывно идет снег. Вечером 4 февраля ГУ МЧС России по Московской области объявило штормовое предупреждение в регионе. Для уборки снега с муниципальных дорог Подольска было привлечено 86 единиц техники, а также 136 рабочих.

«В Подольске за сутки, 4 февраля, было израсходовано 132 кубометра пескосоляной смеси, а с муниципальных дорог было вывезено 950 кубометров снега. На всех территориях округа ночью (5 февраля – ред.) продолжалась уборка снега во дворах, парках и скверах. Было задействовано 116 единиц техники и 930 сотрудников подрядных организаций», – говорится в сообщении.

Муниципальным коммунальным службам было предписано перейти на усиленный режим повышенной готовности в целях организации уборки дорог, пешеходных зон и дворовых территорий в сменном режиме. Работы по борьбе с последствиями снегопада в округе продолжаются.