РИАМО - 5 фев. Семье молодого человека, который погиб в результате мощнейшего снегопада в выходные, окажут помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошедшие выходные на Москву обрушились снегопады, каких не было за всю историю метеонаблюдений. Погиб молодой парень двадцати семи лет, осталась без мужа и отца семья. Конечно, мы не оставим их без помощи. Но человека не вернешь», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что ситуация на московских дорогах в результате удара стихии сложная, но не катастрофическая: дорожные службы обеспечивают проезд транспорта, работают автобусы, метро, пригородные электрички.

«Если бы мы несколько лет назад не создали мощные городские организации по эксплуатации дорог, не оснастили бы их современной техникой, то ситуация точно была бы близкой к катастрофе», — уточнил мэр.

Он пояснил, что для контроля за работой техники используется видеонаблюдение, работает система ГЛОНАСС, установленная на каждой уборочной машине. Помогают активные граждане, сообщая о проблемах через «Наш город». Объединения административно-технических инспекций города ведут постоянный мониторинг, информируя, выписывая штрафы и предписания.

«Очевидно, что не все одинаково справляются со стихией. Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться. С ними разговор один: наказываем и прощаемся», — подчеркнул Собянин.

Он также поблагодарил коммунальщиков за их сложную работу.

«Я точно могу сказать: ни в одном крупном городе мира ничего подобного нет. И по зимним условиям, и по объему, и по сложности работы», — заключил мэр.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.