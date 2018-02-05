РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В подмосковном Подольске порядка 100 человек подали заявления для голосования на выборах президента России не по месту жительства, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Игорь Москаленко.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией. В них смогут принять участие более 262 тысяч жителей городского округа. Тем, кто не сможет проголосовать по месту жительства, открепительных удостоверений брать не нужно. Теперь можно проголосовать не по месту жительства, просто написав заявление в семи пунктах приема, которые открылись 31 января, и будут работать до 12 марта, или в МФЦ округа.

«На сегодняшний день (5 февраля – ред.) заявления для голосования по месту фактического нахождения подали порядка 100 человек. В основном жители предпочитают обращаться в МФЦ округа. На данный момент продолжается работа по подготовке избирательных участков к предстоящим выборам, в некоторых из них уже были установлены камеры, а также завезено оборудование. Постепенно решается вопрос телефонизации помещений и доставки оборудования, однако полностью работа по подготовке завершится 17 марта в 17:00», – сказал Москаленко.

Пункты приема заявлений работают ежедневно, по будням с 16:00 до 20:00, а по выходным с 10:00 до 14:00. Расположены они по следующим адресам: улица Кирова, дом №4; улица Северная, дом №4/14; Багратиона, дом №21; в микрорайоне Львовский на улице Красной, дом №2А; в микрорайоне Климовск на улице Ленина, дом №5; на улице Юных Ленинцев, дом №78А.

Также подать заявление о выборе избирательного участка с 8:00 до 20:00 можно будет и в МФЦ округа по адресам: улица Кирова, 39; улица Высотная, 6; в микрорайоне Климовск на улице Железнодорожная, 3; в микрорайоне Львовский на улице Красная, 2а; в поселке Быково на улице Центральная, №5а; в деревне Федюково на улице Строителей, 1.

Заявление о выборе избирательного участка можно будет оформить только один раз, при себе необходимо иметь паспорт.