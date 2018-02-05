РИАМО - 5 фев. Специалисты завершают в Подмосковье восстановление электроснабжения, нарушенного в результате аномального снегопада, в работе задействовали 78 аварийно-восстановительных бригад энергетиков, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«По состоянию на 7:00 5 февраля в Подмосковье устранены повреждения на электросетях высокого и среднего напряжения, восстановлена работа распределительных подстанций. Завершается восстановление электроснабжения по заявкам отдельных потребителей в четырех муниципальных образованиях – в городских округах Балашиха, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломенский. Социально значимых объектов в зоне отключения нет», - сообщил Пестов.

По его словам, основной объем работ завершился вечером 4 февраля. В общей сложности энергетики ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» восстановили работу порядка полутора тысяч трансформаторных подстанций. При этом в зоне ответственности АО «Мособлэнерго» последствия непогоды полностью устранены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В крупных городах Подмосковья нарушений электроснабжения потребителей нет – отключения фиксируются в основном в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах. В настоящее время над восстановлением электроснабжения трудятся 78 аварийно-восстановительных бригад энергетиков, в которых работают 280 специалистов. Задействовано 80 единиц спецтехники.

Помогают восстанавливать электроснабжение пожарно-спасательные подразделения – задействовано 356 сотрудников МЧС России и «Мособлпожспас» и 79 единиц спецтехники пожарно-спасательных подразделений. Ход аварийно-восстановительных работ в Подмосковье контролирует лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.