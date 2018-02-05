РИАМО - 5 фев. Ограничение движения транспорта в связи с проведением строительных работ на Остафьевской улице запланировано на четырех участках, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Участок 1: Остафьевская улица в районе владения 3, строение 1 с 26 января по 7 февраля круглосуточно; участок 2: Остафьевская улица в районе владения 3, строение 2 с 5 по 20 февраля круглосуточно», - говорится в сообщении.

На участке 3 в районе дома 188 по Чечерскому проезду движение ограничат с 19 по 28 февраля круглосуточно. На участке 4 на пересечении Остафьевской улицы и Чечерского ограничение проезда будет действовать с 26 февраля по 10 марта круглосуточно.

Движение будет ограничено на двух полосах в обоих направлениях.