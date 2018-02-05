РИАМО – 5 фев. Определение многодетной семьи может появиться в России на федеральном уровне, в настоящее время каждый регион самостоятельно определяет критерии этого понятия, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

В понедельник в Общественной палате Российской Федерации проходит круглый стол на тему: «Проблемы многодетных семей России и пути их решения».

«До сих пор ни один федеральный нормативный акт не содержит определения такого понятия, как «многодетная семья». В каждом из субъектов Российской Федерации определены свои критерии, по которым ту или иную семью можно отнести к числу многодетных», - сказал Кутепов.

Он добавил, что в настоящее время во все субъекты Российской Федерации направлены запросы о предоставлении информации о том, какая семья в регионе считается многодетной. В запросе также обозначены вопросы о существующем в регионе пакете льгот для многодетных семей и статистических данных об их использовании.

«Это (сбор информации о многодетных семьях в регионах - ред.) делается для анализа информации по определению оптимальной формулировки на федеральном уровне, кто является многодетной семьей», - пояснил Кутепов.

Он добавил, что уже 58 регионов России предоставили информацию о многодетных семьях.

«Уже давно понятие «многодетная семья» в общественном сознании приравнивается к категории малоимущих, что на самом деле не равнозначно. Считается, что многодетная - это обязательно семья нуждающаяся. Это приводит к ущемлению прав многодетных семей среднего достатка и лишает эти семьи социальной поддержки государства», - добавил Кутепов.