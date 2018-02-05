РИАМО - 5 фев. Зараженные калифорнийским трипсом цветы альстромерии, привезенные из Колумбии, планируют уничтожить в Подмосковье после фитосанитарной проверки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов альстромерии (происхождением Колумбия) был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством», - говорится в сообщении.

Цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами и постепенно увядают.