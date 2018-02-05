РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Для удобства жителей компания-перевозчик «Ранд-транс» изменила место парковки своего транспорта, теперь маршрутки не уезжают в гараж в Лыткарино, а остаются в Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Компания-перевозчик «Ранд-транс», которая обслуживает ЖК «Люберцы-2015/16/17», откуда идут основные жалобы жителей, перевела на время снегопада маршрутки из гаража в Мячиково Лыткарина в Люберцы, чтобы они не теряли время утром в пробках. В понедельник утром (5 февраля - ред.) там было 56 машин, но в связи со сложными погодными условиями не только в Люберцах, но и в Москве, на МКАД наблюдались пробки», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что основное количество утреннего транспорта располагается прямо в ЖК «Люберцы-2015/16/17» на улице Каштановой. Для этих целей освобождается территория платной парковки. Такая практика будет продолжаться во время сложных погодных условий. Как только снегопады прекратятся, все будет как прежде.

«Причиной огромной очереди на маршруте была пробка, в которой стояли автобусы. Выпало аномальное количество снега – более 60 сантиметров. Это сказывается на транспортных проблемах. Мы провели мониторинг работы общественного транспорта на прошлой неделе, и эта работа будет постоянной, начиная с 5:30», – добавил Ружицкий.