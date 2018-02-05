РИАМО - 5 фев. На территории новой Москвы начали работать пункты обогрева и питания для автомобилистов, там есть запасы еды, питьевой воды и необходимых медикаментов для оказания первой помощи, теплые одеяла, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В связи с резким похолоданием, сопровождающимся сильным снегопадом, на автомобильной дороге А-107, Варшавском шоссе в поселении Щаповское и на Малом бетонном кольце в поселении Михайлово-Ярцевское, в поселке Шишкин лес столичный главк МЧС развернул пункты обогрева и питания, которые работают круглосуточно для водителей, организованы оперативные группы по мониторингу обстановки», — говорится в сообщении.

В мобильных пунктах обогрева и питания есть не только возможность согреться, но и запасы еды, питьевой воды и необходимых медикаментов для оказания первой помощи, а также теплые одеяла. Организовано приготовление горячего питания, приведены в готовность к приему пострадавшего населения пункт временного размещения на 250 человек (Дом культуры «Солнечный») и медицинское учреждение (больница «Кузнечики»), которые находятся на расстоянии 1,5 километров, техника для доставки предусмотрена.

На наиболее опасных участках федеральных автомобильных дорог в Троицком и Новомосковском округах проводится постоянный мониторинг, также в готовности прийти на помощь автомобилистам находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.

Кроме того, проводится совместное патрулирование участка дороги сотрудниками оперативной группы, с использованием квадроциклов, снегоходов, а также квадрокоптеров для оказания адресной помощи по необходимости каждому участнику движения.

Ранее на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.