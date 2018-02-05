РИАМО - 5 фев. Загруженность столичных дорог может вырасти до 7 баллов из 10 возможных к вечеру понедельника, превысив норму на один балл, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Яндекса».

По его словам, в утренние часы понедельника уровень пробок в Москве превысил обычный уровень лишь на 1 балл — по всей видимости достаточно много автомобилистов решили отказаться сегодня от личного транспорта, а крупнейшие дороги уже были достаточно расчищены. Однако много необычных пробок зафиксировано за пределами МКАД.

«Можно ожидать, что движение будет также осложнено на протяжение всего сегодняшнего дня, и в вечерний час пик пробки вырастут до 7 баллов, вместо типичных для понедельника шести», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье с началом снегопада уровень пробок превысил типичный для этого дня недели уровень на 4 балла. Из-за резкого похолодания и обильных осадков движение замедлилось на всех улицах. Кроме того, в ряде мест образовались глухие пробки. По сообщениям водителей в «Яндекс.Навигаторе», причиной являлись грузовые машин, которые не могли подняться по скользкой дороге, идущей вверх перед развязкой.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что еще порядка 15-20 сантиметров снега может выпасть в столице в понедельник.

В борьбе с последствиями снегопада в Москве и Московской области помощь оказывают сводные отряды инженерной бригады и Семеновского полка Западного военного округа.