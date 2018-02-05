РИАМО - 5 фев. В Москве за три дня зарегистрировали более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления ГИБДД России по столице.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы осадков. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

«Мелких ДТП без пострадавших, которые оформлены сотрудниками ГИБДД, произошло 2 февраля – 626, 3 февраля – 676 и 4 февраля – 770. Количество серьезных ДТП на дорогах Москвы уменьшилось, так как скорость машин в сложившихся погодных условиях снизилась», - отметил собеседник агентства.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал водителей отказаться от использования личного автотранспорта при передвижении по городу в течение всего текущего дня в связи с сильнейшим снегопадом.