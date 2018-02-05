РИАМО - 5 фев. Загрузка дорог в утренний час пик не превысила шести баллов и не достигла критических отметок, водители прислушались к рекомендации воспользоваться общественным транспортом, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Мы рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт, и они к нам прислушались. Так, сегодня в Москве на 10% уменьшилось среднее количество автомобилей в утренний час пик. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в шесть баллов. Благодаря осознанным действиям автомобилистов удалось избежать транспортного коллапса в городе, а также обеспечить беспрепятственную уборку для наших коллег - коммунальщиков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент дорожная ситуация в Москве оценивается в пять баллов.

«Для того, чтобы заранее спланировать свою поездку, столичный Центр организации дорожного движения настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Также напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров», - заключил сотрудник пресс-службы.

Ранее на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.