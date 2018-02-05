РИАМО - 5 фев. После мощного снегопада, обрушившегося на город в минувшие выходные, все организации и учреждения Москвы работают в нормальном режиме, последствия непогоды круглосуточно устраняют десятки тысяч людей и тысячи единиц спецтехники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Москву обрушился снегопад столетия, как его уже назвали. Огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло. Город работает в нормальном режиме. Функционируют все организации и учреждения Москвы», - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В штатном режиме работает и общественный транспорт.

«Ситуация на дорогах даже более спокойная, чем в обычные дни. Я хотел поблагодарить автомобилистов, которые откликнулись на нашу просьбу по возможности воздержаться от поездок», — добавил Собянин.

Он отметил, что коммунальщики уже несколько дней работают в круглосуточном режиме. Тысячи единиц техники, десятки тысяч людей занимаются ликвидацией последствий снегопада. По словам мэра, работа будет продолжена и дальше в таком же интенсивном режиме.

Для устранения последствий снегопада на улицах Москвы в понедельник привлекут еще несколько тысяч человек.

«Город продолжает работать, строить, продолжает строиться и московское метро», — подчеркнул Собянин.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что еще порядка 15-20 сантиметров снега может выпасть в столице в понедельник.