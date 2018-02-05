РИАМО - 5 фев. Проект соглашения между дольщиками жилого комплекса «Мегаполис» и новым застройщиком планируется утвердить до середины февраля, строители могут выйти на стройплощадку до 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвест.

Ранее решением Арбитражного суда бывший правообладатель земельного участка под строительство ЖК «Мегаполис» по адресу: улица Салтыковская, владение 8 (ВАО) АО «Косинское» признан банкротом, и в отношении компании было открыто конкурсное производство. Утвержденный проект соглашения, которое будут заключать дольщики ЖК «Мегаполис» и новый застройщик объекта ООО «ПРАКСИДА», планируется представить 12 февраля 2018 года.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы до 1 июля 2018 года новый застройщик жилого комплекса вышел на строительную площадку», - сказал генеральный директор ООО «Недвижимость как для Вас», которое является бенефициаром нового застройщика, Александр Хрусталев.

По его словам, цена, которая будет указана в соглашении, будет зависеть от окончательной редакции соглашения с гражданами. Размер суммы, полученной дольщиками в рамках процедуры банкротства, будет определен в конце марта, когда суд рассмотрит все требования. Только после этого возможно непосредственно подписание соглашений между гражданами и ООО «ПРАКСИДА». С каждым из дольщиков проведут работу в индивидуальном порядке.

«Только после того, как у нового застройщика будет вся градостроительная документация, необходимая для выхода на стройплощадку, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ, ООО «ПРАКСИДА» сможет заключать с гражданами договоры участия в долевом строительстве», - подчеркнул зампред Москомстройинвеста Александр Гончаров.