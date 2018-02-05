РИАМО - 5 фев. Сильнейший снегопад не вызвал разрушений в столичном парке «Сокольники», но посетителям рекомендуют воздержаться от прогулок, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы парка.

«Пока еще не было никаких разрушений. Конечно, снегом нас засыпало очень сильно, поэтому мы просим наших посетителей либо воздержаться от прогулок в парке, либо быть максимально внимательными и осторожными в процессе передвижения, если все-таки они оказались в парке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в «Сокольниках» задействованы все службы по уборке снега, которые стараются очень тщательно и оперативно вывозить снег.

Ранее на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.