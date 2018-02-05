РИАМО - 5 фев. В России могут перестать лишать родительских прав женщин, находящихся в местах лишения свободы, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

В понедельник в Общественной палате Российской Федерации проходит круглый стол на тему: «Проблемы многодетных семей России и пути их решения».

«Мы готовим предложение не лишать родительских прав женщин, находящихся в заключении. У нас их не так много на самом деле, сейчас находятся в заключении порядка 60 тысяч женщин», - сказал Кутепов.

Он отметил, что количество женщин, находящихся в местах заключения, снижается.

«То, что могут на суде без присутствия женщины лишать ее родительских прав, это, конечно, мы уже пережили», - добавил Кутепов.

Он добавил, что женщины, выходя из мест лишения свободы, не всегда находят поддержку.