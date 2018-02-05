РИАМО (КЛИН) - 5 фев. Клинское благочиние заключило договор на изготовление рабочего проекта реставрации Троицкого собора, сообщила Клинскому информагентству и.о. руководителя администрации городского округа Клин Алена Сокольская.

«Клинское благочиние заключило договор с Московской проектно-восстановительной организацией ООО «Хранитель», имеющая лицензию и опыт работы с объектами культурного наследия, на изготовление рабочего проекта реставрации главной святыни Клинской земли – Троицкого Собора. Это подробные чертежи и схемы, по которым будет воссоздан исторический облик храма», – сказала Сокольская.

Она добавила, что финансирование проекта будет вестись из Фонда восстановления Собора, который пополняется, в том числе, пожертвованиями жителей Клина. Работы идут по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и займут примерно полгода.