РИАМО - 5 фев. Автомобилистам в Москве рекомендовали быть внимательными на дорогах города и соблюдать правила дорожного движения из-за снега, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта столичной Госавтоинспекция 3-5 февраля 2018 года провела и продолжает проводить мероприятия по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и участникам дорожного движения. Всего Госавтоинспекцией Москвы было организовано 158 сопровождений колонн уборочной техники.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности», - говорится в сообщении.

Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Необходимо обязательно включать фары и противотуманные фонари.

Кроме того, ГИБДД Москвы обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

«В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники ГИБДД Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения и максимально быстрое оформление ДТП. Организовано выставление тягачей на подъемах МКАД, ТТК и вылетных магистралей, подверженных образованию наледи и снежного наката, с приближением к ним нарядов ДПС», - добавляется в сообщении.

Для своевременного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную обстановку госинспекторы дорожного надзора подразделений Госавтоинспекции выдали 190 предписаний эксплуатирующим организациям.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.