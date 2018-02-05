РИАМО – 5 фев. В СМИ начали поступать поддельные письма от Роскомнадзора с требованием удалить якобы противоправную информацию, размещенную на ресурсах, сообщает в понедельник Газета.ru.

Как поясняется в материале, письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» за подписью несуществующих сотрудников (например, А.П. Стреглов).

«В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», - отметили в службе.

В материале добавляется, что сообщения Роскомнадзора подписываются электронной подписью.