РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 5 фев. Более 29 тысяч человек посетили спортивные мероприятия в подмосковном Дзержинском в течение 2017 года, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник отдела спорта Дмитрий Воякин.

«Мы провели в 2017 году 289 мероприятий, их посетило 29,5 тысяч человек. В 2016 году спортивных мероприятий было меньше – 219, в них участвовали 15,3 тысяч жителей», – сказал Воякин.

Он добавил, что в областных соревнованиях в 2017 году участвовало 252 спортсмена, а в 2016 – 238. В соревнованиях федерального уровня участие приняли 90 спортсменов, в 2016 – 71. На соревнования международного уровня в 2017 поехали 19 участников, в 2016 – 16.

Воякин подчеркнул, что увеличивается количество жителей, вовлеченных в спорт. Так, физкультурой и спортом в 2016 году занимались 13 807 человек, что составляло 26,6% от всего населения округа, в 2017 году их доля увеличилась до 20 652 человек или 37,8%.