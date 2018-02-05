РИАМО – 5 фев. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпийские игры в Южной Корее 15 россиянам, которые ранее пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Просьба направить 15 спортсменам и тренерам из России приглашений посетить Пхенчхан отклонена. Дополнительные приглашения не получат Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Артем Кузнецов и другие российские спортсмены», — говорится в сообщении.

Ранее CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных от участия в Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.