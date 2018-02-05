РИАМО - 5 фев. Капитальный ремонт трамвайных путей Донбасского путепровода запланировали в Нагорном районе Москвы в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация для капитального ремонта трамвайных путей «Донбасский путепровод» по адресу: Нагорный район, Южный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

В рамках проекта предусматривается демонтаж существующей и устройство новой конструкции трамвайного пути. Положение путей в плане останется без изменений. Параллельно запланировано переустройство контактной сети и благоустройство прилегающей территории.

«Работы по капитальному ремонту трамвайных путей предусматриваются в круглосуточном режиме со снятием движения трамваев по участку от оборотного кольца Нижние Котлы до оборотного кольца Москворецкий рынок. Также проектом предусматривается устройство временного деревянного настила для прохода пешеходов, приспособленного для передвижения маломобильных граждан», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он подчеркнул, что в подготовительный период работ устанавливается ограждение строительной площадки, выполняется размещение временных сооружений. Кроме того, запланировано ограждение зон работ типовым забором и установка временных дорожных знаков.