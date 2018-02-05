РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Первый коворкинг-центр сети «Старт» для инновационных стартапов молодых предпринимателей планируют открыть в Балашихе 1 марта 2018 года, сообщил в понедельник глава Балашихи Сергей Юров.

«Нам важно развивать экономику города. Территория Балашихи должна стать комфортной бизнес-средой для всех тех, кто хочет начать здесь свое дело. Именно поэтому 1 марта (2018 года – ред.) мы планируем открыть первый коворкинг-центр в Балашихе», – сказал Юров.

Он добавил, что коворкинг расположится в бизнес-центре в микрорайоне Новый свет. К услугам предпринимателей – рабочее пространство, конференц-залы, переговорные комнаты, интернет, а также другие сервисы и услуги.

По данным Балашихинского информагентства, коворкинг-центр представляет собой коллективный офис для представителей малого и среднего бизнеса. На территории Московской области работают более 20 коворкинг-центров сети «Старт». К концу 2018 года их количество возрастет до 30.