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Спорт и досуг

Как принять участие в «Лыжне России 2018» в Подмосковье

Региональный этап XXXVI открытой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» пройдет 10 февраля 2018 года в Химках.
© Дмитровское информагентство, Вячеслав Рябков
1

Кто может принять участие?

© Дмитровское информагентство, Вячеслав Рябков

Соревнования являются открытым, поэтому подать заявку могут все желающие при предоставлении необходимых документов. В «Лыжне России» могут принимать участие не только граждане РФ.

Участники делятся по возрастным категориям:

Юноши 2000 – 2009 года рождения 

Девушки 2000 – 2009 года рождения 

Мужчины 1999 года рождения и старше 

Женщины 1999 года рождения и старше

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Как зарегистрироваться

© РИАМО, Николай Корешков

На этой неделе еще есть возможность подать заявку. Регистрация участников проходит до 6 февраля включительно, она бесплатная. В день проведения соревнований регистрация осуществляться не будет.

Подать заявку на участие в гонке можно на официальном сайте мероприятия. 

С 5 по 9 февраля участникам необходимо пройти комиссию по допуску к гонке. Для жителей Московского региона комиссия работает по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, корпус «Альфа».

График работы комиссии по допуску участников:

5 февраля 09:00 – 18:00
6 февраля 11:00 – 20:00
7 февраля 09:00 – 18:00
8 февраля 11:00 – 20:00
9 февраля 09:00 – 18:00

Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14

Также уточнить информацию можно в отделе по делам молодежи физической культуры и спорта по телефонам: 8-496-535-33-10; 8-915-328-97-02.

Пакет документов:

  • справка от врача об отсутствии медицинских противопоказаний;
  • оригинал медицинского полиса;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев от любой страховой компании (стоимость около 100 рублей);
  • документ, подтверждающий личность (паспорт либо свидетельство о рождении).

Если комплект документов предоставлен не полностью или не соответствует действительности, комиссия имеет право отклонить заявку на участие в соревновании.

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Программа гонки

© Дмитровское информагентство, Вячеслав Рябков

В 2018 году «Лыжня России» будет проходить в микрорайоне Планетарная в городе Химки Московской области. Стартуют участники в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

Сбор и регистрация участников будет проходить с 9.00 до 11.00.

С 11.00 до 11.45 участников будут распределять по стартовым карманам согласно возрастной категории.

С 12.00 до 13.30 состоится награждение победителей и призеров соревнования

С 14.30 до 15.00 пройдет официальная церемония закрытия мероприятия

Дистанция марафона составляет 10 километров.

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Награды и призы

© РИАМО, Николай Корешков

Все участники, занявшие 1 – 3 места в разных возрастных категориях, получат медали и дипломы Министерства спорта РФ, а также кубки Министерства спорта Московской области. В каждой возрастной группе будет определена тройка победителей.

Кроме того, всем без исключения участникам «Лыжни России 2018» выдадут памятные сувениры: шапочку и номер-майку участника марафона.

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Надежда Бабушкина
СпортПодмосковьеХимкиГонкиЛыжня
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