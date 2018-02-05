Как принять участие в «Лыжне России 2018» в Подмосковье

Кто может принять участие?
Соревнования являются открытым, поэтому подать заявку могут все желающие при предоставлении необходимых документов. В «Лыжне России» могут принимать участие не только граждане РФ.
Участники делятся по возрастным категориям:
Юноши 2000 – 2009 года рождения
Девушки 2000 – 2009 года рождения
Мужчины 1999 года рождения и старше
Женщины 1999 года рождения и старше
Как зарегистрироваться
На этой неделе еще есть возможность подать заявку. Регистрация участников проходит до 6 февраля включительно, она бесплатная. В день проведения соревнований регистрация осуществляться не будет.
Подать заявку на участие в гонке можно на официальном сайте мероприятия.
С 5 по 9 февраля участникам необходимо пройти комиссию по допуску к гонке. Для жителей Московского региона комиссия работает по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, корпус «Альфа».
График работы комиссии по допуску участников:
5 февраля 09:00 – 18:00
6 февраля 11:00 – 20:00
7 февраля 09:00 – 18:00
8 февраля 11:00 – 20:00
9 февраля 09:00 – 18:00
Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14
Также уточнить информацию можно в отделе по делам молодежи физической культуры и спорта по телефонам: 8-496-535-33-10; 8-915-328-97-02.
Пакет документов:
- справка от врача об отсутствии медицинских противопоказаний;
- оригинал медицинского полиса;
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев от любой страховой компании (стоимость около 100 рублей);
- документ, подтверждающий личность (паспорт либо свидетельство о рождении).
Если комплект документов предоставлен не полностью или не соответствует действительности, комиссия имеет право отклонить заявку на участие в соревновании.
Программа гонки
В 2018 году «Лыжня России» будет проходить в микрорайоне Планетарная в городе Химки Московской области. Стартуют участники в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».
Сбор и регистрация участников будет проходить с 9.00 до 11.00.
С 11.00 до 11.45 участников будут распределять по стартовым карманам согласно возрастной категории.
С 12.00 до 13.30 состоится награждение победителей и призеров соревнования
С 14.30 до 15.00 пройдет официальная церемония закрытия мероприятия
Дистанция марафона составляет 10 километров.
Награды и призы
Все участники, занявшие 1 – 3 места в разных возрастных категориях, получат медали и дипломы Министерства спорта РФ, а также кубки Министерства спорта Московской области. В каждой возрастной группе будет определена тройка победителей.
Кроме того, всем без исключения участникам «Лыжни России 2018» выдадут памятные сувениры: шапочку и номер-майку участника марафона.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии