Как принять участие в «Лыжне России 2018» в Подмосковье

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На этой неделе еще есть возможность подать заявку. Регистрация участников проходит до 6 февраля включительно, она бесплатная. В день проведения соревнований регистрация осуществляться не будет.

Подать заявку на участие в гонке можно на официальном сайте мероприятия.

С 5 по 9 февраля участникам необходимо пройти комиссию по допуску к гонке. Для жителей Московского региона комиссия работает по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, корпус «Альфа».

График работы комиссии по допуску участников:

5 февраля 09:00 – 18:00

6 февраля 11:00 – 20:00

7 февраля 09:00 – 18:00

8 февраля 11:00 – 20:00

9 февраля 09:00 – 18:00

Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14

Также уточнить информацию можно в отделе по делам молодежи физической культуры и спорта по телефонам: 8-496-535-33-10; 8-915-328-97-02.

Пакет документов:

справка от врача об отсутствии медицинских противопоказаний;

оригинал медицинского полиса;

полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев от любой страховой компании (стоимость около 100 рублей);

документ, подтверждающий личность (паспорт либо свидетельство о рождении).

Если комплект документов предоставлен не полностью или не соответствует действительности, комиссия имеет право отклонить заявку на участие в соревновании.

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