РИАМО - 5 фев. В связи с резким похолоданием и снегопадом в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы продолжают работу семь многоцелевых тягачей от ЦСООР «Лидер МЧС России» и 20 от ГБУ «Автомобильные дороги», сообщается на сайте столичного управления МЧС РФ.

«Оснащение аэромобильной группировки позволяет автономно проводить работы сроком до 10 суток. Участникам дорожного движения оказывают помощь в эвакуации автомобилей, которые не смогли продолжать движение. Эвакуация осуществляется не только в пункты обогрева на федеральных трассах, но и в ближайшие пожарные части, где автолюбителям предлагают горячее питье», - говорится в сообщении.

На территории ТиНАО МЧС развернуло для водителей два пункта обогрева и питания, которые работают круглосуточно. Организован постоянный мониторинг на федеральных автомобильных дорогах новой Москвы, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Оказана помощь 120 водителям автомобилей, самостоятельное движение которых было невозможным. Также в подъем многоцелевыми тягачами были отбуксированы 45 фур», - отмечается в материале.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок на автотранспорте. В случае, если это невозможно, необходимо выбирать пути объезда затрудненных участков дороги.

В минувшие выходные на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.