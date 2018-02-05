РИАМО - 5 фев. Ссора мужчин в подмосковном Павловском Посаде завершилась поножовщиной, потерпевший доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В городском округе Павловский Посад, деревня Кузнецы, улица Новая от дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован молодой человек 1999 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен мужчина 1984 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».