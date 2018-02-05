РИАМО - 5 фев. В подмосковной Истре по факту смерти мужчины в специальном помещении для содержания задержанных лиц проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции в городском округе Истра по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 34-летнего жителя Москвы. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяты свертки с порошкообразным веществом, которое отправлено на исследование. После чего проведено медицинское освидетельствование задержанного, которое установило факт употребления им наркотических средств.

«В специальном помещении для содержания задержанных лиц ОМВД по городскому округу Истра обнаружено тело задержанного. Подозреваемый находился в камере один, дежурный сотрудник, произведя визуальный осмотр камеры, обнаружил данного гражданина без признаков жизни. На месте были приняты меры по оказанию первой медицинской помощи, которые результата не принесли», - говорится в сообщении.

Одновременно с этим была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.