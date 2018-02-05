РИАМО - 5 фев. Мороз до минус 17 градусов ожидается в Москве и Подмосковье 6 февраля, этот день должен стать самым холодным на текущей неделе в столичном регионе, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снежный циклон отступает на Прибалтику, атмосферное давление в Московском регионе активно растет. В центр России продолжит поступать холодный воздух, температура на высоте 1,5 километров понизится до минус 18 градусов.

«При значительных прояснениях в облаках воздух в ночь на 6 февраля остынет до минус 15-17 градусов, и днем мороз до минус 11-13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы почти на 5 градусов», — говорится в сообщении.

В середине недели ночью еще морозно, до минус 15-13 градусов, а днем минус 7-5 градусов, и небольшой снег лишь местами.

К концу рабочей недели погоду станет определять западная периферия сибирского антициклона, вдоль которой с юга станут перемещаться атмосферные фронты. Они принесут новую порцию снега и повышение температуры, ночью — минус 10-5 градусов, днем — минус 7-2, что выше нормы на пару градусов.