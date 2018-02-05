РИАМО - 5 фев. В Москве завершается проходка последнего участка на строительстве кабельного коллектора от подстанции «Пресня», проходческий щит работает на глубине 19 метров, строительство планируется завершить в мае, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Подземные коллекторы позволяют выводить электрическую мощность от подстанций, не загромождая территорию города гирляндой проводов и обеспечивая круглосуточный доступ к коммуникациям. Кабельный коллектор «Пресня» рассчитан на прокладку 33 кабельных линий напряжением от 10 до 20 кВ для вывода электрической мощности от подстанции «Пресня» ПАО «МОЭСК». Коллектор свяжет подстанцию с районами Арбат, Хамовники, Дорогомилово и Пресненский.

«ГУП «Москоллектор» продолжает выполнять инвестиционную программу по строительству кабельных коллекторов. Завершается щитовая проходка последнего участка на строительстве кабельного коллектора от подстанции «Пресня». Сейчас тоннелепроходческий щит движется на глубине 19 метров. Поскольку прокладка коллектора идет под землей, это позволило городу параллельно начать строительство эстакады через Москву-реку и крупной транспортной развязки. Строительство коллектора планируется завершить в мае текущего года», - отмечается в сообщении.

Кабельный коллектор «Пресня» уникален тем, что его трасса проходит на глубине 19 метров под руслом Москвы-реки. Общая протяженность коллектора составляет 700 метров, протяженность подводного участка – 204,5 метра. В числе перспективных потребителей, подключение которых планируется после ввода объекта в эксплуатацию, – спортивный комплекс «Лужники», «Москва-Сити», платформа «Фили», станция «Москва-сортировочная-Киевская», жилые комплексы и административные здания.

Электроподстанция «Пресня» открылась после комплексной реконструкции в середине ноября 2017 года.