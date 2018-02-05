РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жители жилого комплекса «Люберцы» пожаловались в соцсети Instagram на сокращение количества маршруток утром в понедельник.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.

«Доблестный «Ранд-Транс» (компания-перевозчик – ред.) в соцсетях сообщил об увеличении транспортных средств (ТС) на маршруте №1232 до 29 машин. А также об уменьшении ТС на маршруте №1225 до 20 вместо 25. Время ожидания маршрутки №1125 составило в час пик 25 минут вместо положенных 3-7», – написали жители в соцсети.

Представитель компании «Ранд-Транс» Роман Курбанов отметил, что маршрутные такси вчера не стали перегонять на стоянку в Лыткарине, а припарковали в ЖК. По его словам, это сделано из соображений безопасности. Снег не чистят, и маршрутные такси бы не проехали на территорию ЖК.

«Мы сегодня оставили на маршруте №1232 31 машину, 20 автобусов среднего класса и 11 малого класса. На маршруте №1225 действительно было 20 машин малого класса», – подчеркнул Курбанов.