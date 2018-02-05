РИАМО – 5 фев. Президент России Владимир Путин поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост главы Кипра, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Глава российского государства высоко оценил личный вклад Никоса Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений и выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах дружественных народов двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Анастасиадис победил на выборах президента – он набрал 56% голосов. Его соперник, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра («АКЭЛ») – Ставрос Малас, сумел получить только 44,01% голосов избирателей.