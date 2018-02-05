РИАМО – 5 фев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Международного олимпийского комитета (МОК) в приглашении оправданных российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает в понедельник Газета.ru.

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

«После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев ранее заявил, что МОК поставил себя вне закона после недопуска на Игры оправданных россиян.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.