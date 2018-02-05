РИАМО - 5 фев. Ссора между мужчиной и женщиной закончилась поножовщиной в Домодедове, подозреваемую задержали, возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В Домодедове, улица Корнеева, дом 40 из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной грудной клетки доставлен и госпитализирован в больницу мужчина 1982 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена женщина 1980 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».