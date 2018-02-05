РИАМО - 5 фев. На территории Подмосковья за прошедшую неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области ликвидировали 91 свалку, также было пресечено 19 нарушений тишины и покоя, сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

«Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидирована 91 выявленная свалка и очаговый навал мусора, 13 нарушителей парковки освободили от своего транспорта территории, где находятся газоны. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок семь объектов теплоснабжения», — сказала Витушева.

Она добавила, что также было пресечено 19 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по восьми фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 40 объектов несанкционированных информационных материалов.

«К административной ответственности привлечено 53 администрации муниципальных образований, в том числе городских округов Королев, Рошаль, Шатура, Балашиха, Чехов, Краснознаменск, Бронницы, Озеры, Серебряные Пруды, Люберцы, Луховицы, Коломенский, а также Волоколамского, Пушкинского, Ленинского, Раменского муниципальных районов и 37 городских и сельских поселений», — отметила Витушева.

Она уточнила, что за этот период ведомство также решило вопросы по 575 обращениям граждан.