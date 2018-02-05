РИАМО – 5 фев. Минфин РФ закупит валюту на внутреннем рынке почти на 300 миллиардов рублей в феврале текущего года, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,7 миллиарда рублей.

Валюта приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти в рамках бюджетного правила для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов, впоследствии средства идут на пополнение государственных резервов.